Feuerwehr beseitigt Sturmschäden in Seckenhausen

Sturmschäden haben die Feuerwehren Seckenhausen und Brinkum am Samstagnachmittag in Seckenhausen beseitigt. Foto: Feuerwehr Brinkum

Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg/ Stuhr. Die Folgen der ersten Gewitter am Samstagnachmittag, die anderswo im Norden schwere Schäden anrichteten, haben sich in Delmenhorst und umzu zunächst in Grenzen gehalten. Polizei und Feuerwehren berichten von einem Blitzeinschlag und einigen abgeknickten Ästen.