Zweimal ist die Feuerwehr Stuhr am Mittwoch gerufen worden, einmal handelte es sich um einen Fehlalarm. Symbolfoto: Michael Gründel

dham Varrel. Gleich zwei Mal ist die Feuerwehr Stuhr am Mittwoch alarmiert worden. Nach einem Fehlalarm am Mittag rückten die Brandbekämpfer am Nachmittag zu einem Heckenbrand in Varrel aus.