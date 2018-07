Einbrecher in Stuhr scheitern an Doppelverglasung MEC öffnen

Sie kamen, sahen – und scheiterten: In Stuhr haben Einbrecher am Mittwoch versucht, in ein Haus einzudringen. Symbolfoto: Michael Gründel

Stuhr-Varrel. Sie kamen, sahen – und scheiterten: In Stuhr haben Einbrecher am Mittwoch versucht, in ein Haus einzudringen.