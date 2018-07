Stuhr. Die Polizei hat in Stuhr einen Mann festgenommen, der sich am Silbersee vor mehreren Kindern entblößt hat. Der Exhibitionist konnte dank der Mithilfe aufmerksamer Zeugen dingfest gemacht werden.

Mehrere Kinder sind am Wochenende im Bereich des Silbersees von dem 45 Jahre alten Mann gezielt angesprochen worden, wie die Polizei berichtet. Der Täter entblößte sich vor den Minderjährigen. Zeugen fotografierten den Mann und erkannten ihn wieder, als er am Montag erneut am Silbersee auftauchte. Sie hielten den 45-Jährigen so lange fest, bis sie ihn an die herbeigerufene Polizei übergeben konnten.

Laut Mitteilung der Polizei ist der Mann bereits öfter wegen gleich gelagerter Fälle von Exhibitionismus aufgefallen. Er wurde zur Polizeidienststelle geführt. Zwei Anzeigen wurden gegen ihn erstattet.