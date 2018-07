Modelabel Calvin Klein zieht in den Ochtum-Park ein MEC öffnen

Eine Weltmarke mehr im Ochtum-Park: Am 18. August eröffnet das Modelabel Calvin Klein einen Outlet-Store in Brinkum-Nord. Foto: Dirk Hamm

Brinkum. Eine weitere namhafte Modemarke zieht in den Ochtum-Park in Brinkum-Nord ein. Im Outlet-Center begrüßt der neue Calvin-Klein-Shop am Samstag, 18. August, erstmals seine Kunden.