Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitagabend bei einer Kollision am Lidl-Parkplatz in Brinkum davongetragen. Symbolfoto: Martin Dove

Brinkum. Nach der Kollision mit einem Auto in Stuhr-Brinkum musste ein 61-jähriger Radfahrer am Freitagabend per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen stellten sich zum Glück als leicht heraus.