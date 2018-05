Stuhr. Ein Auffahrunfall mit einem Sattelzug hat am Freitagabend eine Massenkarambolage mit acht Verletzten auf der Autobahn 1 in Höhe Stuhr ausgelöst. Im Pfingstreiseverkehr entstanden Staus von über 15 Kilometern Länge.

Auf rund 100.000 Euro schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden bei dem schweren Unfall, der sich gegen 19.20 Uhr in der Großbaustelle auf der A1 zwischen Brinkum und Groß Mackenstedt ereignete. Im dichten Pfingstreiseverkehr war ein 20-jähriger Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Oldenburg, der in Richtung Osnabrück unterwegs war auf den Kleintransporter eines 56-Jährigen aus Herne aufgefahren. Dieser wurde auf einen weiteren Sattelzug geschoben, der noch zwei weitere Kleintransporter in die Mittelleitplanke drückte. Die provisorische Mittelleitplanke wurde in die Gegenrichtung gedrückt und zwei weitere in Richtung Hamburg fahrende Autos kollidierten mit der Leitplanke.

Zwei Notärzte, vier Rettungswagen und zwei Feuerwehren im Einsatz

Der 56-Jährige aus Herne musste mithilfe der Feuerwehr-Drehleiter auf einer Trage über die Leitplanke gehoben werden und kam mit schweren Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus. Zudem mussten die zwei Notärzte und vier Rettungswagen sieben weitere Personen mit leichten Verletzungen versorgen. Auch die freiwilligen Feuerwehren aus Brinkum und Groß Mackenstedt waren bei der Fahrzeug-Bergung im Einsatz und transportierten laut Feuerwehr-Sprecher Christian Tümena Leichtverletzte in einem Mannschaftstransportwagen ins Krankenhaus. Die A1 musste in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Laut Polizeibericht staute sich der Verkehr in beiden Richtungen auf über 15 Kilometern Länge. Auch alle Nebenstrecken und das Bremer Stadtgebiet waren verstopft. Helfer des Deutschen Roten Kreuzes versorgten die im Stau feststeckenden Autofahrer mit Getränken und Decken.

A1 erst nach über fünf Stunden wieder frei

Die Feuerwehr musste fünf ineinander verkeilte Fahrzeuge beseitigen, eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Die A1 in Richtung Bremen konnte nach dem Herrichten der Mittelleitplanke um 0.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Weg in Richtung Osnabrück war laut Polizei erst gegen 1.30 Uhr wieder frei. Besonders verärgert zeigte sich Feuerwehr-Sprecher Christian Tümena über Autofahrer, die durch Notöffnungen in den Leitplanken versuchten, auf die gesperrte Gegenfahrbahn und so aus dem Stau zu kommen. Solche Aktionen bedeuten „eine große Gefahr für die Retter und alle anderen Verkehrsteilnehmer“, warnte Tümena. Die Polizei sei sofort eingeschritten.