Stuhr. Der Chor Collective aus Namibia macht am Dienstag, 22. Mai, Station in der Stuhrer Kirche. Geboten wird ein Programm aus traditionellen namibischen Liedern, Gospels und modernen Songs.

Einmal im Jahr organisiert die St.-Pankratius-Stiftung der Kirchengemeinde Stuhr ein besonderes Konzert, mehrfach schon war dabei der Bremer Domchor zu Gast. In diesem Jahr wollen musikalische Besucher aus Afrika das Publikum in der St.-Pankratius-Kirche an der Stuhrer Landstraße begeistern: Der Chor Collective aus Namibia tritt dort am Dienstag, 22. Mai, ab 18 Uhr auf.

Traditionelles und Modernes

Erst 2014 gegründet, hat sich der aus rund 20 leidenschaftlichen jungen Sängerinnen und Sängern bestehende Chor in seinem Heimatland und in Südafrika nach Informationen der Stiftung bereits einen guten Namen erarbeitet. Vom 15. bis 29. Mai absolviert das Ensemble eine Tournee durch Norddeutschland mit zehn Konzerten, vier Gottesdiensten und fünf Workshops. Das Repertoire des Chores, der während seines Aufenthalts in Stuhr privat untergebracht ist, erstreckt sich von traditionellen Liedern der namibischen Volksgruppen über Gospels bis zu modernen Songs.

Spenden für die Reisekosten

Der Eintritt ist frei, die Veranstalter setzen auf die großzügige Spendenbereitschaft der Besucher. Anders als bei den Benefizkonzerten der St.-Pankratius-Stiftung zuvor geht der Spendenerlös ganz an die Gäste, zur Deckung der Reisekosten.