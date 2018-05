Stuhr. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stuhr veranstaltet die Mühlen-Gemeinschaft am kommenden Pfingstmontag, 21. Mai, den Mühlentag in der Klostermühle Heiligenrode.

Der Mühlentag in Heiligenrode beginnt um 10 Uhr mit einem plattdeutschen Gottesdienst in der rustikalen Umgebung der Mühlenscheune. Möglichkeiten zur Entspannung und Stärkung sind danach drinnen und draußen gegeben. Wie auch schon in den vergangenen Jahren werden in der Mühle Kaffee, Kuchen und Schmalzbrot in rustikaler Atmosphäre zum Verzehr angeboten. Vor der Mühle finden Besucher einen Imbiss- und einen Getränkestand.

Auf eigene Faust Mühle erkunden

Während des Mühlentages kann man auf eigene Faust die Mühle erkunden und sich von der Technik beeindrucken lassen oder man lässt sich von den Mitgliedern der Mühlen-Gemeinschaft Heiligenrode die Technik erklären. In der Mühlenscheune informieren die Mitglieder über den Anbau und die Ernte des Getreides . Mit einer kleinen Beutelmühle wird Getreide gemahlen. Hier können die Besucher frisch gemahlenes Schrot kaufen.

Ab 14 Uhr sorgt erstmals die Gruppe Soulfood für die musikalische Unterhaltung. Es spielen Mitglieder der von Stadtfesten bekannten Gruppe Flying Soul Toasters.

Programm für Kinder

Für Kinder ist natürlich auch gesorgt: Auf der Mühlenwiese hält die Freiwillige Feuerwehr Überraschungen bereit und auch das Kulturmobil wird vor Ort sein. In der Mühle können sich die Kinder an verschiedenen Handmühlen als „Müller“ betätigen. Wie auch in den vergangenen Jahren veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr eine Fahrzeug- und Geräteschau. Im Müllerwohnhaus findet die Abschluss-Ausstellung der Stuhrer Stipendiatin Amina Brotz statt.