Moordeich. Unbekannte Täter haben am Wochenende im Stuhrer Ortsteil Moordeich zwei Autos aufgebrochen.

Die Einbrüche wurden laut Polizei zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, begangen. Aus einem Hyundai, der an der Straße Am Hexendeich parkte, stahlen die Täter eine Sonnenbrille und ein Buch. Nicht weit davon entfernt wurden aus einem Seat am Visbeker Weg drei Sonnenbrillen und Zigaretten entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter Telefon (0421) 80660 entgegen.