Zwei BMW in Stuhr-Brinkum aufgebrochen

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Unebaknnten. Symbolfoto: Michael Gründel

juls Stuhr. In der Nacht zu Sonntag haben laut Polizei offenbar zwei Unbekannte den Zaun eines Autohandels an der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum/Nord überwunden. Dort zerstörten sie die Seitenscheiben von zwei BMW und bauten mehrere Teile aus.