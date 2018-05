Jugendlicher bei Schlägerei am Silbersee verletzt MEC öffnen

Einen Verletzten gab es am Vatertag bei einer Auseinandersetzung am Stuhrer Silbersee. Foto: Michael Gründel

Stuhr. Am Silbersee in Stuhr ist am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein 15-Jähriger bei einer Schlägerei verletzt worden. Die Polizei wurde bei ihrem Einsatz durch Anwesende gestört.