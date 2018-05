Die Spielplatzpaten in Stuhr engagieren sich seit 2006 ehrenamtlich für das Wohlergehen von Spielplätzen. Am Montag fand in Varrel das erste Saisontreffen statt.

Wenn der Sommer naht und die Kinder zum Toben nach draußen gehen, fällt auch für die Spielplatzpaten Stuhr der Startschuss zur neuen Saison.

Hans Schüler ist Jugendleiter und Geschäftsführer der Präventionsarbeit der Gemeinde Stuhr und Leiter des Projekts. „Die Spielplatzpaten sind die ersten Ansprechpartner für die Anwohner, wenn Probleme auf Spielplätzen auftreten.“ Bei den Problemen handle es sich meist um Verunreinigung der Spielflächen und Schäden an Spielgeräten. Die Paten, größtenteils Eltern mittleren Alters, sind die Ersten, die Probleme erkennen und an den zuständigen Baubetriebshof weiterleiten.

30 Paten aktiv

Das Projekt wurde 2006 vom Arbeitskreis Prävention ins Leben gerufen. Von den insgesamt 63 Spielplätzen in Stuhr werden derzeit 17 Plätze von 30 Patinnen und Paten betreut. „Wir hoffen, bald jeden dritten Spielplatz in Stuhr beaufsichtigen zu können“, erklärt Schüler.

Zwei mal im Jahr kommt es zu einem gemeinsamen Treffen der Spielplatzpaten auf unterschiedlichen Spielplätzen in Stuhr. Diesmal versammelten sich die Paten am Spielplatz an der Lake in Varrel, um Probleme vor Ort anzusprechen.

Bierflaschen auf Spielplätzen

Frauke Freytag und Lothar Schomaker, die den Platz als Paten betreuen, berichten von kaputten Bierflaschen und Zigarettenstummel, die regelmäßig in einer kleinen Spielhütte gefunden werden. Diese stammen von Jugendlichen, die sich abends in den Hütten aufhalten. Ein anderes Problem betrifft den anliegenden Bolzplatz. Der Untergrund ist feucht und mit tiefen Gräben versehen. So sei der Platz auf keinem Fall bespielbar, erklärt Schomaker.

Die Paten bewachen indessen nicht nur die Plätze, sondern suchen auch den Dialog zu Anwohnern und vermitteln bei Konflikten. „Ob jung oder alt - das Engagement als Spielplatzpate steht jedem offen“, betont Schüler. Wichtig sei nur, dass man die gleichen Vorstellungen darüber habe, wie man Probleme angeht. Denn: „Wir möchten keine Sherrifs haben, die Probleme auf eigene Faust lösen“,so Schüler.

Bei Fragen rund um das Spielplatzpatenprojekt steht Hans Schüler persönlich Rede und Antwort. Er ist unter der Telefonnummer 0421-5695231 erreichbar.