Stuhr-Brinkum. In Stuhr sind erneut Briefe mit einer weißen Substanz aufgetaucht. Wie die Polizei Weyhe mitteilt, sind Briefe mit der noch unbekannten Substanz an mehrere Haushalte der Johanna-Spyri-Straße verschickt worden.

Bereits am 6. April führte der Fund solcher Briefe in dem Neubaugebiet Briseck (Johanna-Spyri-Straße, Ânna-Seghers-Straße und Ricarda-Huch Straße) zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Gesundheitsamt. In den späten Abendstunden konnte damals jedoch bereits Entwarnung gegeben werden. Bei dem Stoff handelte es sich um ein Zucker-Stärke-Gemisch. Eine Gefahr für Bürgerinnen und Bürger bestand laut Polizei zu keiner Zeit.

Aufgrund der Parallelen zum beschriebenen Großeinsatz und den aktuellen Ermittlungsergebnissen geht die Polizei Weyhe davon aus, dass es sich bei der weißen Substanz auch jetzt um einen ungefährlichen Stoff handelt. Dennoch bittet die Polizei darum, die Briefe für das weitere Ermittlungsverfahren direkt bei der Polizei in Weyhe abzugeben.