Stuhr. Gemeinsam mit Streichern präsentiert die Band Lenna im Rathaus Stuhr alte und neue Songs. Die Einnahmen gehen großteils an den Hospizverein Stuhr.

Der Rathaussaal an der Blockener Straße ist beinahe so etwas wie ein zweites Wohnzimmer für die Stuhrer Band Lenna: Mehrfach hat das Quintett, das sich dem deutschsprachigen Power-Pop, so die eigene Einordnung, verschrieben hat, den Saal schon bespielt. Am Samstag, 5. Mai, verspricht der nächste Abend mit Alenna Rose, Tammo und Juri Reckeweg, Fynn Lammers und Florian Mitz verspricht ein besonderer zu werden: Die Gruppe wird bei diesem Konzert, das um 20 Uhr beginnt, vom Streichquartett um die Stuhrer Cellistin Sara Kanarski unterstützt. Nach Angaben der Band soll ein Großteil der Einnahmen zugunsten des Hospizvereins Stuhr gespendet werden.

„Viel Probenarbeit“ habe die Vorbereitung mit sich gebracht, sagt Tammo Reckeweg – eine Mühe, die sich lohnt, ist der Gitarrist überzeugt: „Wir sind ganz heiß darauf, zu zeigen, wie unsere Songs in einem anderen Gewand klingen.“ Sowohl einige ältere Stücke in ganz neuen Arrangements als auch viele neue Lieder will die Gruppe um Frontfrau Alenna Rose präsentieren. Dabei passten sich Band und Streicher einander an, erläutert Tammo Reckeweg. So werde die E-Gitarre nicht in allen Songs zu hören sein. Als Vorband reisen die drei jungen Deutschrocker von Kicker Dibs aus Berlin an.

Waltraut Kölling vom Hospizverein Stuhr freut sich, dass die Zusammenarbeit mit Lenna zustande gekommen ist. Sie erhoffe sich, dass der Verein auf diese Weise junge Leute ansprechen und mit ins Boot holen könne.

Eintrittskarten an der Abendkasse kosten 15 Euro.