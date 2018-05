Varrel. Das zweite Stuhr Open Air steigt vom 24. bis 26. August auf Gut Varrel. Mehr als 90 Künstler treten an den drei Tagen auf zwei Bühnen auf.

Zwei Bühnen, drei Tage, 20 Bands, mehr als 90 Künstler: Ende August steigt auf Gut Varrel wieder das Stuhr Open Air (SOA). Für das Musikfestival mit hochklassigen Gruppen wie Tucson und 5th Avenue sowie regionalen Bands können ab sofort Eintrittskarten erworben werden.

Mit 500 Besuchern pro Tag kalkuliert

Die Erwartungshaltung für die drei Konzerttage von Freitag, 24. August, bis Sonntag, 26. August, ist groß bei Veranstalter Karsten Schierenbeck: „2017 war ein sehr erfolgreiches Sommerfestival, die Stimmung war gut und harmonisch. In diesem Jahr rechnen wir mit noch deutlich mehr Zuschauern.“ 500 Open-Air-Besucher pro Tag zwischen den beiden Bühnen auf dem Gutshof – oder bei heftigem Regen in der nach außen weit geöffneten Gutsscheune als Ausweichort –, so laute die Kalkulation, verriet Schierenbeck bei der Vorstellung des Programms.

Keine Konkurrenz mehr durch Überseefest

Die Rechnung könnte aufgehen, denn der Organisator rechnet mit mehr Besuchern aus Bremen. Schließlich sei es per Terminabsprache gelungen, dem im vergangenen Jahr noch zeitgleich veranstalteten Überseefest in der Hansestadt aus dem Weg zu gehen.

Dank des doppelten Bühnenaufbaus wechseln sich die Bands – ab 20 Uhr stündlich – nahtlos ab. Am Freitag geht es um 17.30 Uhr los, am Samstag ertönen die ersten Klänge um 15.30 Uhr.

Bis jeweils Mitternacht gibt es einen Stilmix von Blues über Southern Rock bis zu klassischem Hardrock. Zu den Top Acts zählt am späten Freitagabend Hannes Bauer, Gitarrist bei Udo Lindenberg, mit seinem Orchester Gnadenlos.

Familienprogramm am Sonntag

An ein älteres Publikum richtet sich das Programm am Sonntag von 11 bis 15 Uhr, unter anderem mit dem Trio Syringa und Ex-„Supertalent“-Finalist Oliver Roemer. Den Familienfestcharakter des Abschlusstages des SOA unterstreichen die Hüpfburg und andere Spielangebote für Kinder.