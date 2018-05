Stuhr-Moordeich. Der Schützenverein Stuhr von 1912 hat ein neues Königshaus. Das Ergebnis des Preisschießens wurde eine Woche lang geheim gehalten.

Eine Woche Rätselraten hat bei den Schützen des SV Stuhr von 1912 ein Ende: Über diesen Zeitraum nämlich werden die Ergebnisse des Preisschießens vom Sportwart unter Verschluss gehalten. „Nur eine Person im gesamten Verein weiß in dieser Zeit Bescheid“, sagt Wilfried Bellmann, zusammen mit seiner Frau Silke Pressewart bei den Stuhrer Schützen. Erst bei der Proklamation am Montagabend im Gasthaus Nobel in Moordeich war allgemein klar, wie das neue Königshaus aufgestellt ist.

Spannendes Schießen um die Titel

Und an dessen Spritze tat sich gleich eine kleine Überraschung auf: Tim Stöckigt wurde Schützenkönig und damit jemand aus der jungen Garde des Vereins. „Beim Preisschießen hatten einige Junge teilgenommen, die gerade erst 21 geworden waren und somit um die Königswürde schießen durften“, so Bellmann. Das Rennen um die Königswürde sowie um weitere Titel sei dadurch um einiges spannender geworden.

Neben Stöckigt wird das Stuhrer Königshaus nun komplettiert durch Damenkönigin Birgit Rosga, Jugendkönigin Marlen Krause, Alterskönigin Ursula Annert und Marcus Hemmelskamp, der den Pokal der Könige und die Ehrenscheibe errang. Adjudanten wurden Erich Biermann, Mirko Warrelmann, Alexander Homann und Silke Bellmann.

Am zweiten Tag des Schützenfestes, am 1. Mai, wurden noch der neue Kinderkönig Louis Tyrakowski und die neue Schülerkönigin Anna Tuleya proklamiert.