Stuhr-Brinkum. Gleich 20 Kompletträder haben Einbrecher aus einer Autowerkstatt in Brinkum mitgehen lassen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Einbrecher haben sich in Stuhrer Ortsteil Brinkum an einer Autowerkstatt zu schaffen gemacht. Laut Polizei drangen die Täter zwischen Freitag, 18.15 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, in die Werkstatt an der Bremer Straße ein. Dort stahlen sie insgesamt zwanzig Kompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro, teilt die Polizei mit. Die Beamten bitten mögliche Zeugen unter Telefon (0421) 80660 um Hinweise zur Tat.