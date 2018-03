Zusätzliche Fahrten auf der Buslinie 55 sollen in Stuhr das öffentliche Nahverkehrsangebot verbessern. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Stuhr. An den Bushaltestellen zwischen dem Roland-Center in Huchting und dem ZOB in Brinkum soll die Stadtbuslinie 55 künftig öfter als bisher halten. Dafür hat sich in Stuhr der Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Soziales am Dienstagabend einstimmig ausgesprochen.