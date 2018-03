In Brinkum ist ein Autofahrer mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Die Polizei vermutet, dass er am Steuer eingeschlafen war. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Brinkum. Im Straßengraben ist am Dienstag in der Frühe in Brinkum die Fahrt für einen VW-Fahrer geendet.