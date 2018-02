Bei Stuhr-Brinkum wurde ein Wagen, der von einer 17-Jährigen gesteuert wurde, abgefahren. Symbolbild: dpa

Stuhr-Brinkum. Auf einen Wagen, an der eine 17-Jährige am Steuer saß, ist am vergangenen Donnerstag an einer Autobahnauffahrt aufgefahren worden. Ihre Beifahrerin wurde verletzt.