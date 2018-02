In Stuhr könnten zahlreiche Haushalte vom Glasfaserausbau profitieren – wenn es genügend Interessenten gibt. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Stuhr. Es steht Spitz auf Knopf in der Frage, ob in Teilen der Gemeinde Stuhr ein Glasfasernetz verlegt und so der Breitbandausbau im Gigabit-Bereich erfolgen kann.