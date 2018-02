Stuhr-Brinkum. Einen Mann mit Marihuana in den Taschen hat die Polizei in Stuhr-Brinkum erwischt. Nun gibt es ein Verfahren.

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am vergangenen Samstagabend, 24. Februar, einen 16-Jährigen mit Drogen erwischt. Dem jungen Weyher haben sie etwa 30 Gramm Marihuana abgenommen. Der Mann räumte ein, die Drogen an andere Konsumenten zu verkaufen, so die Polizei. Nun werden Ermittlungen aufgenommen.