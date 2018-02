Stuhr. Unbekannte haben am Wochenende des 24. und 25. Februar ein Wohnmobil in Stuhr gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Zeit von Samstag, 24. Februar, 20.30 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag, 12.30 Uhr, ein Wohnmobil gestohlen. Tatort war ein Gelände in der Gutenbergstraße. Das amtliche Kennzeichen des Wohnmobiles lautet „DH-I 78“. Der bei dem Diebstahl verursachte Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 8500 Euro. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Weyhe unter Telefon (0421) 80660 entgegen.