Tischtennis TTSC 09 Delmenhorst lädt zur 24. Auflage des „Barna-Turniers“

Der TTSC 09 Delmenhorst lädt für Samstag (30. Dezember) zur mittlerweile 24. Auflage des es „Don-Seefeldt-Barna-Gedächtnisturniers“ in der Lessinghalle. Rekordsieger ist Thorsten Ramke von Gastgeber TTSC. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Spiel, Spaß und Geselligkeit: Das ist am Samstag (30. Dezember) das Motto des Delmenhorster Tischtennisvereins TTSC 09. Grund ist die mittlerweile 24. Auflage des „Don-Seefeldt-Barna-Gedächtnisturniers“, das um 14 Uhr in der Lessing-Turnhalle an der Schillerstraße beginnt.