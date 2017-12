Box-Veranstaltung in Osnabrück Khodadad Hayati vom TV Jahn Delmenhorst siegt

Osnabrück. Schöner Erfolg für Khodadad Hayati vom TV Jahn Delmenhorst: Der Boxer hat bei einer Adventsveranstaltung in Osnabrück im Männer Halbschwergewicht (-81 kg) seinen Kontrahenten David Klatt aus Melle geschlagen.

Von Beginn an ging Hayati in die Offensive und setzte seinen Gegner mächtig unter Druck. In der ersten Runde wurde Klatt nach einem Wirkungstreffer angezählt. „Hayati verpasste es, konsequent nachzusetzen, weshalb sich Klatt in die nächste Runde rettete“, berichtete Abteilungsleiter Ralf Carus. In Runde zwei schenkten sich beide Kämpfer nichts, es kam zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Kämpfer viele Treffer einstecken mussten. Doch am Ende behielt Hayati die Oberhand und war der verdiente Punktsieger.