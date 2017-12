Weihnachtsfeier Weihnachtsmann besucht Turngruppen der TS Hoykenkamp

Hoykenkamp. Die Turngruppen der TS Hoykenkamp haben mit dem Weihnachtsmann und zwei Engeln in der Halle Heide Weihnachten gefeiert.

Normalerweise herrscht in der Heider Sporthalle am Montag und Dienstag immer reges, mitunter lautes Treiben, denn die Turnkindergruppen der TS Hoykenkamp, mal mit Eltern mal ohne, bewegen sich an diesen Tagen unter der Regie von Heidrun Garmhausen, Monika Flis, Kirsten Laging und Hadi Zein, dem FSJler des Vereins, voller Elan und Spaß. Am vergangenen Dienstag war das ein bisschen anders, berichtete Thorsten Stürenburg aus dem Förderverein der TSH: „Es wurde es gegen 16 Uhr plötzlich in der Halle ganz still, denn die mehr als 100 Kinder hatten hohen Besuch: Der Weihnachtsmann erschien in Begleitung von zwei Engeln und beschenkte die aufgeregten Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren.“

Die Besucher erlebten dann eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier. So manches Gedicht wurde aufgesagt, manches Weihnachtslied angestimmt und so immer wieder war auch einfach nur Stille „zu hören“, erzählte Stürenburg. „Der Weihnachtsmann schien begeistert, denn eine Rute packte er nicht aus“, fügte er lächelnd hinzu.