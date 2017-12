Lokalsport kompakt TV Hude lädt für Freitag zum 3. Weihnachtsturnen ein

Hude. Das J-Team des TV Hude lädt für Freitag (22. Dezember) zu seinem 3. Weihnachtsturnen ein. Das ist eine unserer kompakten Lokalsport-Nachrichten.

3. Weihnachtsturnen beim TV Hude

Neue Turngruppe für Senioren beim TV Hude

Maskows tanzen auf Rang zwei

Das J-Team des TV Hude lädt für Freitag (22. Dezember) zu seinem 3. Weihnachtsturnen ein. Dieses findet von 16 bis 18 Uhr in der Jahnhalle statt. Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Person, „dafür wird viel geboten“, betont TVH-Sportreferent Felix Lingenau. „In erster Linie geht es für die Kinder darum, sich bei den thematisch angepassten Turnaufbauten vor den besinnlichen Feiertagen noch einmal voll und ganz zu verausgaben.“ Bei der vergangenen Auflage kamen bereits mehr als 100 Kinder.Ab dem 8. Januar 2018 (Montag) beginnt beim Turnverein Hude eine neue Gruppe Turnen für Senioren. Hierbei handelt es sich um ein Angebot im Bereich Bewegungs- und Gesundheitsförderung, das sich an Teilnehmer ab 70 Jahre richtet. Diese Gymnastik findet auch teilweise auf dem Hocker statt. Unter der Leitung von Steffi Koch trifft sich die Gruppe montags von 15.30 – 16.30 Uhr im Gymnastikraum der Mehrzweckhalle. Die Teilnahme ist möglich mit einer ärztlichen Reha-Sport-Verordnung oder einer Mitgliedschaft im Turnverein Hude. Weitere Informationen gibt es bei der Übungsleiterin unter der Telefonnummer 04408/981569.

Conny und Uwe Maskow vom TSZ Delmenhorst sind bei einem Turnier in Wahlstedt in der Senioren-III-Klasse in der Leistungsklasse S auf den zweiten Platz getanzt. Von den fünf Tänzen gewann das Paar zwar zwei, verpasste damit aber den Sieg. Ab Januar 2018 starten die Maskows in der Altersklasse Senioren 4.

Geschäftsstelle des TSV Ganderkesee über die Feiertage geschlossen

Die Geschäftsstelle des TSV Ganderkesee ist von Samstag (23. Dezember) bis zum 2. Januar (Dienstag) geschlossen. Kursanmeldungen sind per E-Mail und schriftlich möglich.