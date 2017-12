Jugend-Bundesliga Delmenhorster Schachklub jubelt über ersten Punkt

Delmenhorst. Der Delmenhorster Schachklub hat sich in der Jugend-Bundesliga per 3:3 gegen den Hagener SV den ersten Punkt erkämpft.

In der mehrteiligen Jugend-Bundesliga herrschen raue Sitten. Von jeweils zehn teilnehmenden Schach-Mannschaften jeder Staffel müssen vier am Ende absteigen. Entsprechend ernst werden die Mannschaftskämpfe genommen von Spielern und Verantwortlichen, denn ein Jugend-Bundesligist gilt natürlich als Aushängeschild für jeden Verein. Auch der Delmenhorster SK ist in der Jugend-Bundesliga Nord vertreten – und jubelte jetzt nach dem 3:3 gegen den Hagener SV überraschend über den ersten Saisonpunkt in der West-Staffel.

„Dieser erste Mannschaftspunkt gegen einen starken Gegner gibt Hoffnung auf den Klassenerhalt“, sagte DSK-Sprecher Jürgen Hurrle. Zwar kommt zum nächsten Heimspiel im neuen Jahr zuerst „der schier unbezwingbare Tabellenführer Lübeck“ (Hurrle), dann aber die Teams aus Hamburg und Harksheide. „Dann ist mit der stärksten Aufstellung an den Brettern ein Sieg Pflicht“, betont Hurrle.

Delmenhorster SK von den Wertungszahlen deutlich unterlegen

Mit dem Remis gegen Hagen hatte der DSK nach den herben Niederlagen in den Erstrunden gegen Kiel und in Lehrte nicht unbedingt gerechnet. Zum einen, weil den Gästen in der vergangenen Saison nach dem 3:3 in Delmenhorst infolge eines Formfehlers diese Punkte aberkannt worden sind. Zum anderen, weil Hagen in Bestbesetzung anreiste und Delmenhorster mit Kevin Silber, Oliver Steffens, Jonas Sinnhöfer, Theis und Erik Pahl und dem in letzter Minute eingesprungenen Hamza Özoguz von den Wertungszahlen her an allen Brettern durchaus überlegen.

Doch es entspann sich ein Kampf auf Augenhöhe, der schon bald durch zwei Paukenschläge übertönt wurde: Özoguz bestrafte den leichtsinnigen Damenausflug seines Gegners Maximilian Glaser mit einer zielstrebig herbeigeführten nicht zu parierenden Mattdrohung. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange: An Brett drei hatte sich Sinnhöfer zwar gegen den Siebten der offenen Bremer Meisterschaft, Balint Balazs, eine Gewinn versprechende Stellung erarbeitet, doch eine kleine Unaufmerksamkeit genügte, die Chance zum Ausbau der Führung zunichte zu machen – 1:1.

Kevin Silber und Erik Pahl sichern den Punkt

Der DSK führte danach erneut. Theis, der ältere der Pahl-Brüder, hatte am vierten Brett einen blitzsauberen Königsangriff mit allen verfügbaren Figuren inszeniert, gegen den kein Kraut gewachsen war – 2:1. Ein schwacher Turmzug kostete Steffens dann Material und die Partie.

Kevin Silber und Erik Pahl kämpften danach um die notwendigen Punkteteilungen. Erst lächelte Fortuna Pahl zu, der den einzigen Weg fand, die gegnerische Bauernumwandlung zu verhindern. Dann sammelte Kevin Silber unter Beifall das zum 3:3 fehlende Remis ein.