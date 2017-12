Fußball Bezirksliga-Saison wird um eine Woche verlängert

In der Fußball-Bezirksliga II wird die Saison mit dem VfL Stenum (links Bastian Morche) und dem SV Tur Abdin (Mitte Christopher Demir) um eine Woche verlängert. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Nach den zahlreichen Spielausfällen im Fußball-Bezirk Weser-Ems hat der Verband nun reagiert: In der Landesliga sowie in den Bezirksliga 1 bis 5 wird die Saison um eine Woche verlängert. Das teilte der Spielausschuss-Vorsitzende Stefan Brinker (Werlte) am Mittwoch mit.