Zwei Weltmeister treten an Bremer Sixdays mit mehr Fahrern als jemals zuvor

Die 54. Sixdays Bremen finden von Donnerstag bis Dienstag, 11. bis 16. Januar, in der ÖVB-Arena sowie in den Hallen 2 bis 4.1 statt. Preis pro Einzelticket ab 16,80 Euro. Am Samstag ist der Eintritt zum Kindernachmittag frei, Sonntag gibt es das „4-Freunde-Sonntags-Ticket“ für 29,80 Euro. Das Grünkohlland-Ticket inklusive Eintritt zur Veranstaltung ist ab 25 Euro erhältlich.