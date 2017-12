Bogen-Bezirksmeisterschaften Delmenhorster Bogenschützen in Wildeshausen obenauf

Delmenhorst. Sagitto und Bogensport Delmenhorst holen je zwei Titel bei den Bezirksmeisterschaften in Wildeshausen.

Der Bogensportverein Wildeshausen ist in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden und hat sich selbst mit der Ausrichtung der Hallen-Bezirksmeisterschaften beschenkt. Am Wochenende trafen sich die besten Weser-Ems-Schützen zum ersten Mal in der Kreisstadt und kämpften in der schicken Halle Im Hagen um Titel und die Chance auf die Landesmeisterschaft – „bei besten Bedingungen“, wie Ulf Opitz von Sagitto Delmenhorst anerkennend erklärte.

Opitz und Schneider-Borns siegen locker

Opitz ließ sich vom Ambiente inspirieren und sicherte bei den Senioren ungefährdet eine von zwei Meisterschaften für Sagitto. Nach der Hälfte des Turniers lag er mit 260 Ringen deutlich vor Heinz Bartuschat vom SV Petersfehn (236 Ringe) und brachte den Vorsprung trotz eines kleinen Leistungseinbruchs locker ins Ziel: 507 Ringe bedeuteten 44 Ringe Vorsprung. Ob sie auch das Ticket für die Landesmeisterschaften bringen, steht noch nicht fest. „Es könnte knapp werden“, glaubt er.

Jutta Schneider-Borns muss sich da keine Gedanken machen, die zweite Sagitto-Starterin dominierte die weibliche Masters-Konkurrenz und siegte mit 511 Ringen haushoch vor Petra Hamkens (387).

Bettermann im Pech

Auch Lokalrivale Bogensport Delmenhorst feierte zwei Siege: Keno Widmer (402) wurde Erster in der Jugend mit dem Compoundbogen, Sascha Allhorn (506) bei den Herren mit dem Blankbogen. Der lange führende Rainer Bettermann musste sich bei den Masters nach 528 Ringen bei nur drei Ringen Rückstand mit Platz zwei begnügen. Monika Jentges wurde in der Compound-Masterklasse ebenfalls Zweite. Rainer Kennecke holte bei den Masters Bronze mit dem Blankbogen.