Leichtathleten in den Bestenlisten Torben Westphal und Arne Achmus in DLV-Top 20

Delmenhorst. Die Leichtathleten Torben Westphal und Arne Achmus vom Delmenhorster TV stehen mit ihren Leistungen unter den besten 20 ihres Jahrgangs in Deutschland.

In den jeweils zum Saisonende vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) herausgegebenen Bestenlisten haben sich zwei Sportler des Delmenhorster TV mit ihren Leistungen platziert. So findet sich Speerwerfer Torben Clemens Westphal mit seinen bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften erzielten 61,83 Metern, mit denen er in Ulm Vierter wurde, auf Rang neun in der männlichen U20 wieder. Vereinskamerad Arne Achmus, Landesmeister über 800 Meter und ebenfalls Vierter bei den deutschen Jugendmeisterschaften in der U20, landete im DLV-Klassement mit seiner Bestleistung von 1:53,28 Minuten im 800-Meter-Lauf auf dem 16. Platz.

Beide Athleten verbesserten zudem die Kreisrekorde im Leichtathletikkreis Delme-Hunte. In der niedersächsischen Bestenliste liegt Westphal auf Rang eins, Achmus wird auf einem zweiten Platz geführt.