Nord-Cup-Serie Deichhorster Charlotta Meyer und Janosch Ahlers Dritte

Deichhorst. Die Rock’n’Roll-Tänzer Charlotta Meyer und Janosch Ahlers vom TV Deichhorst zeigten einen tollen Auftritt beim Nord-Star-Turnier in Winsen.

Im letzten Breitensportturnier der Nord-Star-Serie haben die Rock’n’Roll-Tänzer Charlotta Meyer und Janosch Ahlers vom TV Deichhorst in Winsen Platz drei geholt und ihr Sportjahr mit einem glänzenden Auftritt abgeschlossen. Das Duo ging konzentriert in die Vorrunde der Schüler 1, tanzte fehlerfrei und erreichte direkt das Halbfinale. Dort überzeugten die beiden ebenfalls und qualifizierten sich problemlos für das Finale. Nach kleineren Unkonzentriertheiten reichte es für Meyer/Ahlers zu Rang drei – eine weitere Top-fünf-Platzierung würde den Aufstieg in die Kategorie Schüler 2 bedeuten. In der Nord-Star-Gesamtwertung wurden sie Siebte. Für das kommende Jahr ist der Start in der offiziellen Nord-Cup-Serie geplant.