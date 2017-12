Fußball-Oberliga SV Atlas soll Sonntag bei Eintracht Celle spielen

Kommt es diesen Sonntag noch zum Rückspiel zwischen Eintracht Celle und dem SV Atlas? In dieser Hinspiel-Szene beharkten sich Yannik Ehlers und Atlas-Antreiber Nick Köster (rechts). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Sie hatten sich gedanklich schon in die Winterpause verabschiedet, doch jetzt müssen die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst in der Oberliga eventuell doch noch in diesem Jahr ein Mal ran: Das am letzten Sonntag abgesagte Auswärtsspiel beim MTV Eintracht Celle wurde vom Staffelleiter für diesen Sonntag (10. Dezember, 14 Uhr) neu angesetzt.