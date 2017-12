Tischtennis-Bezirksliga Jungen TV Hude nach 8:3 beim VfL Stenum Herbstmeister

Hude/Stenum. Die Tischtennis-Jungenmannschaft des TV Hude hat sich in der Besetzung Tom Piper, Pascal Bausen, Joke Fleddermann und Keno Heckmann die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Mitte gesichert. Ausschlaggebend war der 8:3-Sieg im alles entscheidenden Gipfeltreffen beim VfL Stenum.

Der TV Hude ist durch den Sieg mit 11:1 Punkten nicht nur „Halbzeitmeister“, sondern geht an der Tabellenspitze auch mit einem beruhigenden Drei-Punkte-Vorsprung vor dem TTV Cloppenburg und Stenum (beide 8:4) in Saisonhälfte zwei. Die TVH-Riege hält alle Trümpfe, auch am Saisonende im April 2018 ganz oben zu stehen, in den eigenen Händen.

Herbstmeister: Der TV Hude mit (von links) Joke Fleddermann, Keno Heckmann, Tom Piper und Pascal Bausen. Foto: TV Hude / Felix Lingenau

Beide Trainer, Dennis Stelljes (Stenum) und sein Pendant Felix Lingenau (Hude), hatten für das Derby generell einen engen Spielausgang erwartet. Das Ganze verlief in den rund zwei Stunden Spielzeit dann nicht ganz so spannend. Die Gäste aus Hude kontrollieren das Geschehen.

Beim Außenseiter aus Stenum war man „heiß“ auf das Nachbarschaftsduell und hatte gehofft, mit einer Teamleistung am oberen Limit den Tabellenführer in ein enges Spiel zu verwickeln. Dazu kam es nicht. Es blieb bei nur drei Gegenpunkten, von denen man eigentlich sowieso erwartet hatte, dass sie an diesen Tag geholt werden.

VfL Stenum setzt bei den Doppeln auf Sicherheit

Mit einer taktischen Doppelaufstellung (Felix Hellhoff und Bastian Rang als Spieler des vorderen Paarkreuzes als „Doppel 2“) setzte VfL auf die Sicherheitsvariante. Das Duo gewann erwartungsgemäß die Partie gegen Joke Fleddermann/Keno Heckmann. Aber das reichte als Ausgangsposition für die Einzel nur zu einem 1:1, anstatt bei „vollem Risiko“ vielleicht einen 2:0-Vorsprung mitzunehmen.

„In den vorher als ausgeglichen titulierten Einzeln ist es uns dann nicht gelungen, unser Potenzial auszuschöpfen. Die Huder agierten einfach konsequenter und mehr abgezockt. Unseren Jungs hat es dagegen an der nötigen Kaltschnäuzigkeit gefehlt“, analysierte Stenums Coach Stelljes. Aber die Niederlage sei auf diesem Niveau kein Drama. Für sein recht junges Team eher ein Ansporn, künftig noch besser zu werden. Und schließlich gäbe es ja noch ein Rückspiel, wo die Karten dann neu gemischt werden.

TV Hude mit Hinrunde sehr zufrieden

Im Huder Lager ist man dagegen mit dem Verlauf der Hinrunde – wen wundert’s – vollauf zufrieden. „Bei meinen Jungs habe ich heute schon beim Einspielen gemerkt, dass sie äußerst fokussiert sind. Das war ein ganz anderer Auftritt als bei unseren mäßigen 7:7 gegen den SV Bawinkel“, meinte Lingenau. „Über die Saison gesehen ist Tom Piper vom TuS Hasbergen für uns natürlich die entscheidende Verstärkung. Aber lassen wir die Kirche im Dorf: Das war erst die Hinrunde.“