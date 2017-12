Delmenhorster Radsportler Delmecycler spenden 2100 Euro für Kinderwunschbaum

Delmenhorst. Die Radsportler der Delmecycler haben 2100 Euro für die Aktion Kinderwunschbaum gespendet.

Die Radsportler der Delmecycler sind an ihren auffälligen türkisfarbenen Trikots und Hosen sofort zu erkennen. Seit mehreren Jahren haben sie sich in der hiesigen Radsportszene etabliert und sind meist vorne mit dabei. Neben dem sportlichen Engagement setzten sie sich für dieses Jahr ein sportliches Ziel der besonderen Art – Kilometer fahren für einen guten Zweck. Für jeden gefahrenen Kilometer in 2017 wollten sie einen Cent spenden.

Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 98000 gefahrene Kilometer. Für 2017 hatte sich die Radsportgemeinschaft dieses Ziel gesetzt: Sie wollte die 100000-Kilometer-Marke knacken – und das gelang ihnen. Vor ein paar Tagen zogen die insgesamt 13 Radsportler einen Schlussstrich, addierten ihre Meter und kamen insgesamt auf 103000 gefahrene Kilometer. Am Ende kam dabei durch das Aufstocken einiger Fahrer und des Initiators der Aktion, Peter Gremmert (Geschäftsführer der Firma RDG Gebäudeservice in Delmenhorst), die Summe von 2100 Euro zusammen. Diese wird an die Aktion KinderWunschBaum übergeben.