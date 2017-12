Basketball-Oberliga Dreier-Könige vom Delmenhorster TV siegen und grübeln

Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV treffen bei der BSG Bremerhaven II 16 Dreier und bezwingen den Meister 102:94. Das bringt ein Luxus-Dilemma.

Es war Ende Februar 2016, als es Stacy Sillektis mal wieder in die Vereinsannalen des Delmenhorster TV schaffte – und in die Rekordbücher der Basketball-Oberliga. Der Trainer-Veteran hatte einen seiner inzwischen seltenen Auftritte als Spieler und gab gegen den Bremer TV Friesen für 40 Minuten den Alleinunterhalter; seine elf Dreier beim 122:82 bedeuteten damals Club- und Ligarekord. „Wenn es läuft, dann läuft es halt“, meinte er.

Rumpfteam mit „überirdischer Quote“

Es lief auch am Samstagabend wieder, dieses Mal war es aber nur eine neue Saisonbestmarke, die Sillektis und seine Scharfschützen im Duell bei der BSG Bremerhaven II aufstellten. 16 Dreier warfen die Delmenhorster dem Meister um die Ohren, am Ende stand es 102:94 (59:34) für die Devils, die damit die Tabellenführung verteidigten – obwohl sie nur mit sieben Spielern angereist waren. „Unsere Dreierquote war überirdisch“, befand Sillektis.

Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass die Delmenhorster auch den alten Rekord in dieser Spielzeit innehatten, der noch keine Woche alt war: Am 26. November hatten sie gegen den VfL Rastede zwölfmal von jenseits der 6,25 Meter entfernten Linie getroffen. Da war aber Sillektis nicht dabei, der in Bremerhaven allein acht Dreier versenkte.

Bester Auftritt von Marc Polley

Zum deutschen Rekord von 23 Dreiern des Bundesligisten Bayern München fehlte noch ein gutes Stück, zumindest Oberliga-Champion Bremerhaven war der Distanzwurf-Flut aber nicht gewachsen. Nach vier Minuten lagen die Devils noch mit 5:12 hinten, nach dem ersten Viertel führten sie aber schon mit 22:18. Bis zur Halbzeit zogen sie auf 59:34 davon, weil bis dahin schon elf Drei-Punkte-Würfe gefallen waren, je fünf von Sillektis und Ali Akkurt. Marc Polley zeigte seinen besten Auftritt im DTV-Trikot und erzielte insgesamt 18 Zähler. „Er hat stark gespielt“, lobte Sillektis.

Seine Mannschaft führte die ebenfalls ersatzgeschwächten Gastgeber fast schon vor und legte bis zum 78:50 nach 26 Minuten nach. Bremerhaven drehte aber spät richtig auf und zog regelmäßig erfolgreich zum Korb, der Delmenhorster Vorsprung schmolz bis in die Schlussminute auf 96:90. Dann aber verwandelte Sillektis seinen achten Dreier und entschied die Partie.

Sillektis gibt Team bei Aufstieg ab

Dass die Devils nun auch Spitzenspiele auf fremdem Parkett gewinnen, erhöht die Chancen auf die Meisterschaft oder zumindest auf Platz zwei, der vermutlich zum Sprung in die 2. Regionalliga berechtigen würde. Allerdings steckt der Verein damit in einem ernsten Dilemma, denn Sillektis würde den Weg nicht mitgehen. Sollte man sich zum zweiten Mal nach 2015 qualifizieren und für einen Aufstieg entscheiden, würde Sillektis das Team abgeben – nach dann 17 Jahren. „Der Aufwand ist hoch, das Risiko auch. Aber ich will niemandem im Weg stehen“, sagt Sillektis. „Wir schweigen das Thema nicht tot, die Meinungen sind nur verschieden. Manche wollen hoch, andere würden sich mit mir in die Zweite zurückziehen.“

Dass er einfach als Spieler mit in die Regionalliga gehen könnte, entlockt ihm nur ein lautes Lachen: „Was soll ich mit über 40 in der Regionalliga? Das kann man nicht bringen“, sagt er. Für acht Dreier in der Oberliga hat es immerhin noch gereicht.