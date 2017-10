Agravis-Cup 2017 in Oldenburg Sandra Auffarth steht in vorläufiger Starterliste

Oldenburg. Vom 2. bis 5. November wird in der EWE-Arena in Oldenburg der Agravis-Cup 2017 ausgetragen. In der vorläufigen Starterliste seht auch Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee, die für Springprüfungen gemeldet ist.

„Nein, nein“, sagte Kendra Claricia Brinkop lachend. „Weiche Knie bekomme ich nicht.“ Der 22-jährigen Springreiterin, die seit dem vergangenen August für den Stall von Marcus Ehning, dem Mannschaftsolympiasieger 2000, in Borken als Bereiterin tätig ist, hat gerade einen Blick auf die vorläufigen Startzusagen für die Prüfungen des Agravis-Cups 2017 geworfen. Das Spring- und Dressurturnier wird von Donnerstag, 2. November, bis Sonntag, 5. November, in der EWE Arena in Oldenburg ausgetragen. Auf dieser Liste stehen außer Brinkop unter anderem die Nationenpreis- und Championatsreiter Markus Beerbaum, Meredith Michaels-Beerbaum (beide Thedinghausen), Mario Stevens, Guido Klatte (beide Lastrup), die amtierende Deutsche Meisterin Laura Klaphake (Steinfeld) und der amtierende Doppel-Weltmeister Jeroen Dubbledam aus den Niederlanden. „Die Konkurrenz ist schon groß, aber das ist sie ja bei jedem Turnier“, erklärte Brinkop. Sie freut sich auf die Tage in Oldenburg: „Es sind auch gute Freunde am Start, zum Beispiel Guido und Laura.“

Kendra Claricia Brinkop gewann 2016 den Großen Preis

Brinkop hat keinen Grund, angesichts der bereits prominent besetzten Meldeliste nervös zu werden. Sie hat längst bewiesen, dass sie auf diesem Niveau mithalten kann. Das Mitglied der Perspektivgruppe der Deutschen Reiterlichen Vereinigung hat ihr Nationpreis-Debüt in Hickstead (Großbritannien) gefeiert, gewann 2016 Bronze bei der DM der Springreiterinnen und wurde dort im zurückliegenden Juni Vierte. Vor einem Jahr gewann sie in Oldenburg mit ihrem Spitzenpferd, dem westfälischen Hengst A la Carte, den Großen Preis. Mit ihm, aber auch mit anderen Pferden, wird sie in knapp vier Wochen wieder in die Prüfungen in der EWE Arena starten. Brinkop ist zuversichtlich, dass sie in diesen gute Leistungen zeigen wird. „Ich bin in Topform“, sagte sie: „Ich greife wieder an.“

Oliver Schulze-Brüning, der Sportliche Leiter des Turniers, freute sich derweil, dass Dubbledam nicht der einzige amtierende Weltmeister ist, der in der vorläufigen Startliste zu finden ist. „Sandra Auffarth hat ebenfalls gemeldet“, erzählte er. Die 30-Jährige vom RV Ganderkesee, die 2014 in der Vielseitigkeit Einzel- und Mannschafts-Gold gewonnen hatte, wird ebenfalls in Springprüfungen antreten.

Zum ersten Mal Drei-Sterne-Springprüfungen

Das Turnier habe einige Aufwertungen erfahren, berichtete Dr. Kaspar Funkte, Geschäftsführer der Firma Escon Marketing, die es für die Reit- und Fahrschule Oldenburg veranstaltet. Dazu gehört, dass es für die Springreiter zum ersten Mal Wettbewerbe auf Drei-Sterne-Niveau geben wird.Eine davon ist die Springprüfung der Klasse S, die am Samstag ab 14.30 Uhr im Zeitplan steht; sie ist Teil der Serie „Mitsubishi Motors Masters League“ ist, deren Finale im März 2018 in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen wird.

Qualifikation für Louisdor-Preis am 2. November

Zum ersten Mal geht es in Oldenburg um Plätze im Finale des „Louisdor-Preises“ (14. bis 17. Dezember 2017 in Frankfurt). Er ist eine Serie mit acht Qualifikationen für acht- bis zehnjährige Dressurpferde, die an die schwerste Prüfungsklasse herangeführt werden sollen. „Sie bietet die Gelegenheit, junge Talente behutsam in den internationalen Sport zu bringen“, erklärte Funke. Die Prüfungsaufgaben enthalten alle Elemente eines Grand Prix. Die Anforderungen für die Pferde sind aber etwas reduziert. Die Dressurprüfung der Klasse S für Nachwuchspferde im Agravis-Cup ist die einzige Qualifikation, die in der Halle ausgetragen wird. Sie beginnt am Freitag, 3. November, um 18.15 Uhr. „Die Dressurreiter legen sich noch später fest, wo sie antreten“, erzählte Schulze-Brüning. „Manchmal ist es erst am Turniertag sicher.“ Deshalb sei die vorläufige Starterliste auch noch nicht so lang wie die der Springreiter. Namen, die für erstklassigen Sport garantieren, seien in ihr aber bereits zu finden: zum Beispiel Carola Koppelmann (Warendorf), Kathleen Keeler (Diepholz), Anabel Balkenhol (Münster) und Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen).

Kür für Vereinsmannschaften am 2. November

Es ist inzwischen zur Tradition geworden, dass die Dressur für Vereinsmannschaften der erste Höhepunkt des mit insgesamt 185000 Euro dotierten Turniers ist. Am Donnerstagabend ab 21 Uhr präsentieren Teams aus der Region eine selbst zusammengestellte Kür zu Musik der Klasse A. Preise gibt es nicht nur für die beste Mannschaft, sondern auch für den lautesten Fanclub. Am Samstag ab 12.30 Uhr treten die Dressurreiter im Grand Prix Special an. Die vorletzte der 33 Prüfungen im Zeitplan ist dann der Große Preis der Springreiter am Sonntag ab 14.15 Uhr. Die ersten Prüfungen beginnen am 2. November um 9 Uhr, am 3. November um 7.45 Uhr und am 4. und 5. November um 7.30 Uhr. Am Samstag 20.15 Uhr beginnt er Gala-Abend, der von einer Springprüfung für Nachwuchsreiter unterbrochen wird.