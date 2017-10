Volleyball-Oberliga VG Delmenhorst-Stenum reist zur NWVV-Auswahl

Delmenhorst. Die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum stehen vor ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison 2017/18. Am Samstag, 7. Oktober, wartet mit der NWVV-Auswahl im Hössensportzentrum in Westerstede ein schwer auszurechnender Gegner.

Wenn das NWVV-Team am Samstag ab 15 Uhr im Hössensportzentrum in Westerstede gegen den VfR Voxtrup antritt, ist es für VG-Trainerin Susanne Schalk und ihre Oberliga-Volleyballer die erste Möglichkeit, den Gegner ein wenig kennenzulernen. Denn die junge Mannschaft der Gastgeber, die aus Auswahlspielern der Altersklasse U18 besteht, ist der Volleyballgemeinschaft Delmenhorst-Stenum – und auch den meisten anderen Vereinen der Liga – noch gänzlich unbekannt. Anschließend trifft die VG auf die Auswahl.

Schalk: „Die Vorbereitung auf so ein Team ist schwierig“

Das NWVV-Team, das weder auf- noch absteigen kann, trägt nur Heimspiele aus. Der Grund: Die talentierten Spieler sollen erste Erfahrungen im Männerbereich sammeln. Die Ergebnisse werden für ihre Gegner allerdings voll in die Wertung aufgenommen. „Die Vorbereitung auf so ein Team ist schwierig“, gibt Schalk zu. Dennoch sieht sie ihre Mannschaft gerüstet. „Die Auswahl hat bisher zwei gute Spiele abgeliefert. Aber es ist auch ein Team, gegen das wir gewinnen müssen.“ Nach dem glänzenden Saisonauftakt mit zwei Heimsiegen gegen den VC Osnabrück und Bremen 1860 II grüßt die VG momentan von der Tabellenspitze.

Auf die Angaben und den Block kommt es an

In der Trainingswoche habe man vermehrt an den Angaben und am Block gearbeitet, um gegen die jungen Spieler der Auswahl schnell reagieren zu können. Ziel sei es, den Gegner durch gezielte Aufschläge unter Druck zu setzten. Bei diesem Vorhaben muss Schalk allerdings auf Zuspieler Aaron Bode und Libero David Rüdiger verzichten.

Selbstvertrauen und Optimismus

„Das NWVV-Team hat sicherlich gute Einzelspieler“, weiß die Trainerin. „Einige sind mir aus ihren Vereinen bekannt. Wie sie als Mannschaft funktionieren, müssen wir dann sehen.“ Trotz des unberechenbaren Gegners reisen die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum aber mit viel Selbstvertrauen und Optimismus nach Westerstede.