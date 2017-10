Fussball-Kreisliga SV Atlas II feiert 4:1-Heimsieg über SV Achternmeer

Delmenhorst. Die Kreisliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst II haben ihren dritten Erfolg in Folge gefeiert. Sie erspielten sich einen 4:1-Heimsieg über den SV Achternmeer.

Die Kreisliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben am Mittwochabend einen 4:1 (2:1)-Heimsieg über den SV Achternmeer gefeiert. Gäste-Spielertrainer Robin Hofmann, der zehn Minuten vor Schluss verletzt ausschied, räumte ein: „Wir waren die schlechtere Mannschaft, keine Frage.“

Achternmeer geht in Führung

Atlas setzte seine Gäste vom Anpfiff an unter Druck, schoss zunächst aber keine Tore. Achternmeer versuchte, mit langen Bällen zu kontern. Das Team ging dann sogar in Führung. Daniel Niemann verwandelte einen Foulelfmeter, dem ein Freistoß und ein Missverständnis in der Atlas-Abwehr vorausgegangen waren.

Atlas Delmenhorst II liegt schon zur Pause vorn

Atlas legte noch eine Schippe drauf. Florian Knipping glich schon drei Minuten nach dem 0:1 per Kopf nach einer Ecke aus. Der Knoten war geplatzt. Milot Ukaj erhöhte auf 2:1 (38.). Dabei blieb es bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel musste Atlas eine zehnminütige Druckphase der Gäste überstehen, ehe das Team wieder die Kontrolle über das Spiel gewann. In der 74. Minute traf Lachezar Lyubenov zum 3:1. Lukas-Josef Matta machte mit einem Elfmeter den Sack zu (80.), nachdem Mjeshtri im Strafraum gelegt worden war. Schiedsrichterin Nicole Kluth hatte keine Mühe. Sie musste in dem fairen Spiel nur einmal die Gelbe Karte ziehen.

Atlas-Trainer Sven Schlundt freute sich über den dritten Erfolg in Folge. Er blickte nach vorn: „Wir wollen den Schwung mitnehmen und die Serie am Samstag gegen Ganderkesee ausbauen.“ Auch Hofmann beschäftigte sich noch mit den nächsten Aufgaben. „In den kommenden englischen Wochen müssen wir unbedingt punkten“, sagte der Trainer des Tabellendreizehnten.