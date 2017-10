Bowling ABC Delmenhorst schickt zwei neue Teams ins Rennen

Der Atlas-Bowling-Club Delmenhorst hat zwei neuformierte Teams gemeldet. Foto: Imago

Delmenhorst. Nach den Herren und Damen, die in Oldenburg ihre ersten Spiele in der Landesliga bestritten haben (wir berichteten), stand für drei weitere Vertreter des Atlas-Bowling-Clubs (ABC) Delmenhorst der Punktspielauftakt auf dem Programm. Mit ABC V und VI meldet Vorsitzender Christian Knospe zwei neuformierte Teams. Sie bewerben sich in der Kreisklasse um Punkte.