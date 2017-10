Bezirkssichtung in Bakum Kreisauswahl-Fußballer belegen dritten Platz

Die Fußballer des Jahrgangs 2007 der Kreisauswahl Oldenburg Land/Delmenhorst haben an einem Bezirkssichtungsturnier in Bakum teilgenommen und den dritten Platz belegt. Foto: imago/Jan Huebner

Bakum. Die Fußballer des Jahrgangs 2007 der Kreisauswahl Oldenburg-Land/Delmenhorst haben an einem Bezirkssichtungsturnier in Bakum teilgenommen. Sie belegten in ihrer Gruppe den guten dritten Platz.