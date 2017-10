13. SWB Marathon 17 Läufer des Lauftreff Ganderkesee starten in Bremen

Bremen. Insgesamt 17 Läuferinnen und Läufer des Lauftreff Ganderkesee haben am 13. SWB Marathon in Bremen teilgenommen.

7500 Laufbegeisterte starteten bei tollem Herbstwetter und somit besten Laufbedingungen beim 13. SWB Marathon in Bremen. Insgesamt acht der 17 Teilnehmer vom Lauftreff Ganderkesee starteten über 10 Kilometer, sieben über die Halbmarathondistanz und zwei liefen den Marathon.

Drei Pacemaker vom Marathon Club Bremen

Oliver Respondek, Marc Möller und Robert Oestmann wurden vom Marathon Club Bremen als Pacemaker verpflichtet, um beim Halbmarathon die Teilnehmer in 1:40 Stunde (Oestmann in 1:39:01 Stunde), 1:50 Stunde (Möller in 1:49:29 Stunde) und 1:50 Stunde (Respondek in 1:49:32 Stunde) ins Ziel zu begleiten.

Zwei Ganderkeseer laufen den Marathon

Schnellster Ganderkeseer über 10 Kilometer war Ronald Einemann. Er belegte in 55:08 Minuten den 753 Platz. Stephan Doodemann lief über die Halbmarathondistanz auf einen guten 39. Rang (1:23:01 Stunde). Schnellster LTG-Läufer über die Marathondistanz war Enrico Tauschke. Er kam nach 4:11:00 Stunden ins Ziel und belegte den 618. Platz.