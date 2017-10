Delmenhorster Schwimmverein Lena Anders und Lucas Franz in Bremen nicht zu schlagen

Bremen. 42 Schwimmerinnen und Schwimmer des Delmenhorster SV haben am Einladungswettkampf der SG Vahr/Sebaldsbrück in Bremen teilgenommen. Bei insgesamt 207 Starts ergatterten die Schwimmer des DSV 147 Podestplätze.

42 Schwimmerinnen und Schwimmer des Delmenhorster Schwimmvereins sind mit 64 ersten Plätzen, 50 zweiten und 33 dritten Plätzen im Gepäck vom Einladungswettkampf der SG Vahr/Sebaldsbrück in Bremen nach Delmenhorst zurückgekehrt. Darüber hinaus sprachen 89 persönliche Rekorde und fünf neue Vereinsbestzeiten für die guten Leistungen der DSV-Delegation. Lena Anders und Lucas Franz schlugen bei allen sechs Starts als erste an und waren somit die erfolgreichsten Aktiven in Reihen der Delmenhorster. Celine Rüdebusch erschwamm sich bei fünf Starts fünf Siege.

Viel Grund zur Freude

Vier erste Plätz bei vier Starts verbuchte Lea-Sophie Baechler. David Zeiser und Alida Mühlenhort benötigten für ihren Viererpack fünf beziehungsweise sechs Anläufe. Dreimal siegreich waren Rune Matthis Bosse, Yannis Hein und Nikolai Legler. Zwei Siege verbuchten Mara Anders, Fiora Behnke, Alexa Blum, Angelina Dzhumelya, Julian Dzhumelya, Jeremy Engelken, Ronja Kozak und Daniel Scharf für sich. Anna Blum, Aron Denker, Victoria Dietz, Martin Leis, Meret Meyer, Pia Müller und Dominik Sartison belegten jeweils einmal den ersten Platz.

Viele persönliche Bestzeiten und Rekorde

„Auch wenn es für Leon Ninib Amno, Anja Biermann, Yola Biermann, Celine D´Ambrosio, Norwin Denker, Ilja Dzhumelya, Joel Engelken, Emma Kämpfe, Jette Kriebisch, Wiebke Kriebisch, Lukas Leis, Jennifer Liese, Mira-Meyer Herksen, Leona Münster, Jesper Thorge Sagehorn, Soeren Tyge Sagehorn und Adina Stubbe nicht für einen Sieg reichte, erschwammen sie sich durch gute Leistungen dennoch viele persönliche Bestzeiten und persönliche Rekorde“, erzählte Jörg Kölling vom DSV.

Siege mit großen Vorsprüngen

Erfolgreich war auch die 4x50-Meter Lagen-Mixed-Staffel des DSV mit Mara Anders, Yannis Hein, Alexa Blum und Daniel Scharf. Sie beendete ihren Lauf nach 2:02,29 Minuten und schwamm einen Vorsprung von etwa 38 Sekunden auf den Zweitplatzierten Weyher SV heraus. Sogar fast 45 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Weyher SV schwamm die 4x50 Meter Rücken-Mixed-Staffel mit Victoria Dietz, Leon Sänger, Mara Anders und Dominik Sartison.

An dem Wettkampf nahmen 145 Aktive teil, die 634 Einzelstarts absolvierten. Außerdem starteten neun Staffelmannschaften.