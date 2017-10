Oliver Sebrantke und Jan Neubauer Triathleten aus Stuhr starten beim Iron Man auf Hawaii

Stuhr. Jan Neubauer und Oliver Sebrantke vom LC Hansa Stuhr starten am 14. Oktober beim legendären Triathlon auf Hawaii. Dass sie irgendwann einmal bei der Iron-Man-WM teilnehmen, war bei beiden Ausdauerdreikämpfer vor einigen Jahren trotz ihrer Lauferfolge noch nicht unbedingt vorherzusehen.

Es ist der Traum eines jeden Triathleten: Einmal bei den legendären Iron-Man-Weltmeisterschaften auf Hawaii starten zu können. Für zwei Athleten des LC Hansa Stuhr geht dieser Traum in diesem Jahr am 14. Oktober (Samstag) in Erfüllung. Jan Neubauer und Oliver Sebrantke haben das geschafft, was bislang nur ganz wenigen Sportlern aus der Region gelungen ist. Beide qualifizierten sich Mitte August beim Iron Man in Hamburg für das wohl anspruchvollste und legendäre Sportevent, das jedes Jahr tausende Athleten wie Zuschauer in seinen Bann zieht. (Weiterlesen: Der Delmenhorster Andreas Behrendt startet 1993 beim Iron Man auf Hawaii).

Der Iron Man auf Hawaii ist nicht nur der älteste Triathlon über die Langdistanz (3,84 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen), sondern er gilt auch als der weltweit extremste Ausdauerwettkampf. Zusätzlich zu den enormen physischen und psychischen Belastungen, die jeder Iron Man mit sich bringt, warten auf die Athleten in der hawaiianischen Lavawüste erhebliche zusätzliche Anforderungen: extreme Klimabedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, zudem Temperaturen weit über 30 Grad und heftige böige Winde. Wahrlich kein Zuckerschlecken, was sich die beiden Stuhrer Triathleten da vorgenommen haben.

Oliver Sebrantke fängt aus der Laune heraus mit Marathon-Laufen an

Vor allem für Oliver Sebrantke wird Hawaii ganz besonders anspruchsvoll: Nur 14 Tage vor dem Startschuss im hawaiianischen Big Island absolvierte der 41-jährige Athlet am vergangenen Wochenende als Zweiter noch sehr erfolgreich den Bremen-Marathon mit einer respektablen Zeit von 2:30:51 Stunden. Der Marathonlauf ist neben dem Triathlon seine große Leidenschaft. Bereits sechsmal gewann er in Bremen und war bei fast jeder der 13 Austragungen mindestens auf dem Siegertreppchen. Dabei wäre es beinahe bei nur einem Marathon geblieben. Aus einer Laune heraus und nachdem er, wie er selbst sagt, vor Freunden „großkotzig“ angegeben hatte, absolvierte er 2002 in Hamburg seinen ersten Marathon.

„Das war die Hölle, ich hatte auf den letzten Kilometern ständig Krämpfe, blutige Füße und mein erster Gedanke war: nie, nie wieder“, erzählt er. Die Folge: Sebrantke war nicht nur zwei Wochen arbeitsunfähig krankgeschrieben, sondern wollte vier Jahre lang vom Laufen über längere Distanzen nichts mehr wissen. Aber irgendwann packte es ihn dann doch wieder. „So wollte ich nun doch nicht meine Marathonkarriere beenden“, sagt er. „Ich habe mich intensiv vorbereitet, richtig professionell trainiert und vor allem richtig gute Laufschuhe gekauft und siehe da. Keine Schmerzen, keine Krämpfe, keine wunden Füße. Ab da habe ich Blut geleckt.“

Oliver Sebrantke zählt zu den besten Marathonis seiner Altersklasse

Seither ließ ihn der Marathonvirus nicht mehr los: Inzwischen zählt der ehrgeizige Sportler zu den besten „Marathonis“ in seiner Altersklasse in Deutschland. Unzählige deutsche Meisterschaften, zig europäische Titel und WM-Medaillen im Einzel wie mit der Mannschaft über nahezu alle Langstrecken schmücken seine Vita. Aber beim Laufen alleine blieb es nicht. „Aufgrund von Rückenschmerzen habe ich, da mir Fitness Studios absolut nicht liegen, mit dem Schwimmen angefangen“, sagt Sebrantke. So kam eins zum anderen. „Als ich dann auch noch mit dem Rennrad anfing, war der Weg zu meinem ersten kleinen Triathlon nicht mehr weit.“

Inzwischen mischt er auch in dieser Disziplin gehörig mit. Bei jedem Silberseetriathlon im heimischen Stuhr ist er seit 2010 dabei und inzwischen sehr erfolgreich. Im vorletzten Jahr absolvierte er seinen ersten „Halb Iron Man“. „Ab da war Hawaii nicht nur mehr ein Traum, sondern auch mein Ziel“, sagt er. Dieses Ziel hat der IT-Kaufmann nach seinem erfolgreichen Iron Man in Hamburg mit Bravour erreicht. Allerdings ist Hawaii nochmal eine ganz andere Hausnummer. Inwieweit Setbrantke nach dem Bremen-Marathon diese Herausforderung verkraften wird, wird sich am übernächsten Wochenende zeigen.

Nur Laufen? Das wurde Jan Neubauer auf Dauer zu langweilig

Neben Sebrantke wird auch Jan Neubauer die Farben der Tri-Wölfe des LC Hansa Stuhr in Hawaii vertreten. Mit seiner beim Hamburg-Iron-Man erzielten Zeit von 9:18:44 Stunden verbesserte er nicht nur seine persönliche vor drei Jahren auf Mallorca erzielte Bestleistung um mehr als zwölf Minuten. Nein, Neubauer qualifizierte sich damit auch souverän für seinen ersten Hawaii-Iron-Man. „Ein Traum geht in Erfüllung“, sagt der 38-Jährige, der als Kind beim TuS Huchting als Leichtathlet angefangen hatte. Über die Mittelstrecke wurden seine Laufstrecken immer länger, bis ihm – so sagt er – das Laufen alleine zu langweilig wurde. So kam Neubauer zum Triathlon.

Freut sich auf ein Riesenerlebnis auf Hawaii: Jan Neubauer vom LC Hansa Stuhr. Foto: Frank Zülke

Inzwischen betreibt er nicht nur sehr erfolgreich diese Disziplin, sondern fungiert auch als Abteilungsleiter der Tri Wölfe im LC Hansa Stuhr. So nahm ihn die Organisation des traditionellen Silberseetriathlons im Juli auch dieses Jahr voll in Anspruch. „Deshalb war ich ja so überrascht über mein Ergebnis in Hamburg, da ich nur wenig Zeit hatte, mich darauf intensiv vorzubereiten“, sagt er. Nach Hamburg waren erst mal fast zwei Wochen Regeneration angesagt. Inzwischen bereitet er sich mit spezifischen Trainingseinheiten auf die hawaiianische Herausforderung vor.

Jan Neubauer freut sich auf „Riesenerlebnis“

„Die Zeit der Vorbereitung zwischen den beiden Großereignissen ist verdammt kurz. Einen Langdistanz-Triathlon steckst du nicht einfach so weg“, meint Neubauer, für den nur 14 Tage vor den Weltmeisterschaften eine Strapaze wie der Bremen-Marathon nicht in Frage gekommen wäre. Auf jeden Fall freut er sich sehr auf dieses Event: „Das wird ein Riesenerlebnis.“ Angesprochen auf seine Ziele sagt er: „Angesichts der dort herrschenden Wetterbedingungen ist eine neue Bestzeit nicht machbar. Aber ich will ein schönes, solides Finish hinlegen.“