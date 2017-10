1. Fussball-Kreisklasse RW Hürriyet Delmenhorst feiert einzigen Auswärtssieg

Delmenhorst/Landkreis. Am neunten Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse gab es nur einen Auswärtssieg: RW Hürriyet Delmenhorst gewann beim SC Colnrade mit 7:0.

Der TuS Hasbergen bleibt nach einem 3:1-Heimsieg über den TSV Großenkneten Tabellenführer der 1. Fußball-Kreisklasse. Die für Dienstag angesetzte Partie des VfL Stenum II gegen den KSV Hicretspor Delmenhorst ist ausgefallen.

VfL Wildeshausen II - FC Hude III 4:2. „Es war eigentlich ein geiles Spiel, aber nach den Platzverweisen gegen uns war es natürlich gelaufen“, berichtete FCH-Spielertrainer Dennis Bürmann. Von der 66. Minute an, spielte sein Team in Unterzahl, weil Dennis Becker (Gelb-Rot/Foulspiel, Meckern) und er selbst (Rot/Schiedsrichter-Beleidigung) in die Kabine geschickt worden waren. Schiedsrichter Sascha Rustler (Munderloh) erklärte, dass er nach seiner Entscheidung, das 2:2 anzuerkennen, heftig und beleidigend kritisiert wurde. Anschließend sei es zu einer Rudelbildung und weiteren Beleidigungen gekommen.

Der VfL hatte mehr Spielanteile, nutzte seine Möglichkeiten aber nicht. Er tat sich schwer gegen die sehr kompakt verteidigenden Huder, die auf Konterchancen lauerten. Mit ihrem bis dahin besten Angriff gingen sie in Führung. Patrik Westerman traf (45.). In der zweiten Halbzeit spielte der VfL entschlossener. Nico Krumdiek gelang das 1:1 (47.). Doch nur drei Minuten später brachte Lennart Erren den Gast mit einem Schuss aus 25 Metern wieder nach vorn. Das 2:2 (64.) erzielte Marcos Cavalante-Monteiro. Seinen Schuss nach einer Ecke blockte ein FCH-Abwehrspieler ab. Nach Ansicht der Huder hatte der Ball die Torlinie nicht überschritten. Der Schiedsrichter gab den Treffer, was die Aufregungen und Platzverweise zur Folge hatte. Der FCH kämpfte danach zwar aufopferungsvoll, konnte aber die Treffer von Matthias Hennig (77.) und Schahuaz Amir-Juki (86.) zum verdienten VfL-Sieg nicht verhindern.

SF Wüsting - TV Jahn Delmenhorst II 3:0. Eine souveräne Vorstellung brachte den Sportfreunden den dritten Saisonsieg ein. Für Jahn II gab es nichts zu holen, auch wenn das Team nach der Pause etwas präsenter war. Eike-Christian Schulz (23.) und ein Doppelschlag von Viktor Stetinger (44.) und Christian Schierenbeck (45.) sorgten für die Entscheidung. Jahn-Trainer Frank Oehlmann und sein „Co“ David Gäbe waren sich einig: „Wir haben keinen Zugriff auf das Spiel bekommen, unsere Einstellung hat einfach nicht gestimmt. So hatten wir keine Chance.“

TV Falkenburg - VfL Stenum II 3:0. In einer von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägten Partie zeigten die Falkenburger mehr Durchschlagskraft. Dominique Streif köpfte nach Flanke von Thorsten Niehaus aus fünf Metern ein (16.). Fünf Minuten später flankte Niehaus erneut in den Strafraum, Marco D’Elia war mit dem Fuß zur Stelle. Nach der Pause behielt Falkenburg die Kontrolle, der Ball fand aber erst in der 80. Minute ein drittes Mal den Weg ins gegnerische Tor. Jan-Niklas Krause war erfolgreich. VfL-Trainer Uwe Hammes hakte die Partie schnell ab. „Wir waren einfach grottenschlecht“, sagte er. Falkenburgs Coach Georg Zimmermann freute sich derweil über den guten Lauf seiner Mannschaft. Sie ist seit sieben Spielen unbezwungen, feierte in diesen fünf Siege. „Ja, logisch bin ich zufrieden“, sagte er: „Wir genießen einfach die Momentaufnahme.“

TuS Hasbergen - TSV Großenkneten II 3:1. Die Großenkneter gingen in der neunten Minute durch Sven-Ole Hemme, der einen Handelfmeter verwandelte, in Führung. Anschließend drängte Hasbergen. In der 38. Minute erzielte Sebastian Kowalski nach einem Eckstoß das 1:1. In dem temporeichen Spiel brachte Cedric Pascual-Fernandez, der aus 25 Metern in das Tordreieck traf, die Hausherren auf die Siegerstraße (69.). Die Gäste mussten aufmachen, liefen aber in einen Konter und kassierten den dritten Gegentreffer durch Patrick Nowag (87.). In der 90. Minute erhielt TSV-Spieler Andreas Wolf die Gelb-Rote Karte, weil er nach einem Foul noch diskutierte. TSV-Trainer Andreas Gronewold war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können, aber wir müssen vorne die Buden machen, dann fahren wir zumindest mit einem Punkt nach Hause.“

SC Colnrade - RW Hürriyet Delmenhorst 0:7. Bis zur Pause verhinderte der SCC mit großem Einsatz einen höheren Rückstand als das 0:2 durch Tore von Cihad Bayraktaroglu (8.) und Hasan Gökdeniz (24.). Spieltechnisch war RWH klar überlegen. Der hohe kämpferische Aufwand und die schwierigen Platzverhältnisse zerrten letztlich zu stark an den Kräften der SCC-Spieler. Sie hielten daher dem gesteigerten Offensivdruck ihrer Gäste in der zweiten Halbzeit nicht mehr stand. Bayraktaroglu mit seinen Treffern zwei (53.) und drei (65.), Turgay Thuran (56.), Enes Ali Külünk (75.) und Hasan Mahmoud Abdelrahem (86.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Hürriyets Trainer Mete Döner freute sich besonders über die disziplinierte Defensivarbeit: „Mir war vor allen Dingen wichtig, dass wir die Null halten und dass wir eine gute Staffelung in unserer Innenverteidigung haben. Eine gute Offensive haben wir ohnehin.“

TSV Ganderkesee II – KSV Hicretspor Delmenhorst 6:3. Andreas Dietrich war stolz. „Wir sind wirklich, von der Bank bis zum Feld, als ein Team aufgetreten; das hat richtig Spaß gemacht“, sagte der TSV-Trainer. Sein Team startete furios. Nach Toren von Christian Fitzgibbon (1., 16.) lag es mit 2:0 in Führung. Hicretspor wurde dann mutiger. Nur drei Minuten nach dem 0:2 gelang Burak-Yazif Naman der Anschluss, Tuna Gizir glich aus (34.). Nach der Pause ging der Gast durch Ashford Bernett (53.) sogar mit 3:2 in Führung. Das Spiel schien gedreht. Ganderkesee kämpfte sich aber zurück und erzwang mit viel Offensivdruck einen Strafstoß, den Christoph Waje (63.) zum 3:3 verwandelte. Danach drehte der TSV auf und legte durch Jean-Michel Dietrich (65.), Marian Goldscheck (80.) und Kolja Schmid (89.) nach. KSV-Trainer Timur Cakmak war bedient: „Diese Niederlage war wirklich unnötig. Wir haben ab dem Elfmeter komplett gepennt. Der TSV-Sieg war aber verdient.“

SV Tungeln - FC Hude III 2:1. Es war kein schönes Spiel, das ließen die widrigen Platzverhältnisse nicht zu. Yannik Maskow brachte den SVT in Führung (18.). In der 44. Minute verlor Tungeln seinen Torwart Lars Rippen. Er foulte Lennart Erren außerhalb des Strafraums. Für die Notbremse erhielt er Rot. Erren verwandelte den Freistoß aus 18 Metern direkt zum 1:1. Nach der Pause bestimmten die Huder weitgehend das Spielgeschehen. Tungeln hielt kämpferisch dagegen. In der Schlussphase wurde es turbulent. Hude bekam nach Foul an Erren, einen Strafstoß zugesprochen, den SVT-Ersatztorwart Daniel Buhrs, eigentlich ein Feldspieler, gegen Maik Zywina glänzend parierte (90.). Tungeln nutzte dann in der dritten Minute der Nachspielzeit die letzte Torchance: André Ehne köpfte zum 2:1 ein. Hudes Trainer Dennis Bürmann erklärte: „Wir bestrafen uns ein bisschen selbst. Die Jungs sind natürlich bedient, aber so ist Fußball halt.“ Tungelns Co-Trainer Dirk Graebner war natürlich erleichtert. „Das war definitiv ein Arbeitssieg, bei dem wir in Unterzahl besser verteidigt haben, als mit vollzähliger Mannschaft“, sagte er.