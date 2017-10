Fussball-Bezirksliga VfL Wildeshausen besiegt BW Bümmerstede mit 4:0

Wildeshausen. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Wildeshausen haben ihr Heimspiel gegen den VfL Wildeshausen mit 4:0 (1:0) gewonnen. Der Spitzenreiter kassierte am Dienstag zum vierten Mal in Folge kein Gegentor.

Es ist mittlerweile 436 Minuten her, dass Sebastian Pundsack, Torwart des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen, einen Ball aus dem Netz holen musste. Am Dienstag schaffte es BW Bümmerstede nicht, die geschlossen stark verteidigenden Wildeshauser zu gefährden. Die spielten sich in ihrem gut besuchten Krandelstadion einen souveränen 4:0 (1:0)-Heimsieg heraus. „Am allermeisten freut mich, dass wir wieder zu Null gespielt haben“, sagte VfL-Trainer Marcel Bragula.

BW Bümmerstede hat keine Torchance

Der VfL war schon bei den Erfolgen bei Eintracht Wiefelstede (3:0), gegen Baris Delmenhorst (4:0) und beim SV Wilhelmshaven (4:0) ohne Gegentreffer geblieben. Hilat Undav von RW Sande war der bisher letzte Spieler, der einen Treffer gegen den Spitzenreiter erzielte. Es war am 3. September das 1:0 in einer Partie, die der VfL dann mit 8:1 gewann.

Es ist aber nicht nur die kluge Defensivarbeit, die dem Team die acht Erfolge in acht Saisonspielen einbrachte. In der Offensive ist es mindestens genauso effektiv. Hohe Flanken, schöne Kombinationen, schnelle Konter und immer gefährliche Standards – die Wildeshauser haben ein großes Repertoire, um sich Torchancen zu kreieren. Das bekam am Dienstag Bümmerstede zu spüren. Nicht den Hauch einer Chance habe sein Team gehabt, erklärte BWB-Trainer Timo Ehle. Und das durfte auch wörtlich verstanden werden. Ein harmloser Verzweiflungsweitschuss (72.) war die einzige Aufgabe, die Pundsack lösen musste.

Lennart Flege verwandelt Foulelfmeter

Der VfL kontrollierte vom Anpfiff an Ball und Gegner. In der ersten Halbzeit zündete er gegen tief stehende Gäste zwar „kein Offensiv-Feuerwerk“ (Bragula) hätte aber auch schon höher als 1:0 führen können. Den Treffer erzielte Lennart Flege per Foulelfmeter (10.). Zuvor hatte ein Bümmersteder VfL-Stürmer Rene Tramitzke nach einem Freistoß von Michael Eberle im Strafraum festgehalten.

Am Sonntag Spitzenspiel gegen Brake

Nach der Pause blieb die VfL-Defensivarbeit gegen weiter nur auf Konter lauernde Oldenburger auf gleichbleibend hohem Niveau. „Wir haben uns nicht locken lassen“, lobte Bragula. Das von Sascha Görke dirigierte Angriffsspiel seiner Mannschaft wurde aber immer zwingender. Lukas Schneider mit einem flach geschossenen 21-Meter-Freistoß (59.), Sebastian Bröcker keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung auf Pass von Görke (71.) und Görke selbst im Nachschuss (85.), Bröcker war noch an BWB-Torwart Heini Thormann gescheitert, sorgten für ein Ergebnis, das allerbeste Werbung für einen Besuch des Krandelstadions am Sonntag, 7. Oktober, ist. Ab 15 Uhr trifft der VfL dort auf den zweitplatzierten SV Brake (21 Punkte).