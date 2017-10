Bezirksliga der B-Junioren TV Jahn Delmenhorst schlägt VfL Wildeshausen klar

Delmenhorst. Die B-Junioren des TV Jahn Delmenhorst lassen dem Nachbarn VfL Wildeshausen in der Fußball-Bezirksliga keine Chance. Der VfL Stenum setzt sich auch in der Spitzengruppe fest.

In der Bezirksliga der Fußball-B-Junioren hat am vergangenen Spieltag ein Nachbarschaftsderby auf dem Programm gestanden, das der TV Jahn gegen den VfL Wildeshausen mit 5:1 zu seinen Gunsten entschied. Der VfL Stenum besiegte die JSG Apen mit 5:2. Die JSG DHI Harpstedt erbeutete bei der JSG Friedrichsfehn ein 2:2.

TV Jahn – VfL Wildeshausen 5:1 (2:1). Mit nunmehr 16 Punkten belegen die Delmenhorster nach sechs Spielen hinter dem TSV Abbehausen und der JSG Emstek/Höltinghausen (jeweils 18 Zähler) den dritten Platz. Die Jahner sprachen davon, dass ein höherer Sieg möglich gewesen sei. Wittekinds Trainer Matthias Ruhle betonte: „Der Erfolg des Gegners ist verdient, aber er ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.“

Der Gastgeber erlebte einen Start nach Maß, denn Hannes Havekost erzielte in der 3. Minute die Führung und erhöhte drei Minuten später auf 2:0. „Wir hatten uns vorgenommen, so lange wie möglich die Null zu halten und über unsere schnellen Stürmer Konter zu starten. Doch dann führte der TV Jahn nach sechs Minuten mit 2:0“, führte Ruhle aus. In der 18. Minute verkürzte Wildeshausens Fabian Blech nach einem Eckball.

Der Gast nahm sich für die zweite Hälfte einiges vor, doch in der 46. Minute machte Iosif Teperoglou mit dem 3:1 einen Strich durch die Rechnung des VfL-Nachwuchsteams. Havekost, der in der 68. Minute zum dritten Mal zulangte, und Laurent-Julien Pulina, der zehn Minuten später den Schlusspunkt setzte, schraubten das Ergebnis auf 5:1. Ruhle stand mit Nico Matten, der ansonsten für die C-Jugend II spielt, lediglich ein Auswechselspieler zur Verfügung. Einige seiner Akteure befinden sich im Urlaub, andere sind verletzt.

Am Samstag, 14. Oktober, 16 Uhr, stellt sich der unbesiegte TV Jahn beim Tabellenzwölften JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte vor. Die Wildeshauser, die den elften und damit ersten Nicht-Abstiegsplatz einnehmen, empfangen die JSG Friedrichsfehn/Petersfehn. Die Begegnung beginnt um 16 Uhr.

VfL Stenum – JSG Apen/Gotano/Augustfehn 5:2 (3:0). Dieser Erfolg bescherte den Stenumern 15 Punkte, die weiterhin Platz vier bedeuten. Der Vorsprung gegenüber Friedrichsfehn/Petersfehn beträgt fünf Zähler.

Die Hausherren gaben in der Anfangsphase den Ton an und legten durch Elias Mihailidis das 1:0 vor (7.). Nochmals Mihailidis (16.) und Jan-Luca Rustler (23.) verhalfen den Stenumern zu einer beruhigenden 3:0-Pausenführung. Nach dem 3:1 durch Fabian Bahr (51.) stellte Nils Greulich nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Mirko Bruns traf für den Gast (59.), ehe Pascal Endewardt das 5:2 markierte (63.). Am 14. Oktober bestreitet der VfL sein siebtes Punktspiel beim Tabellenvorletzten BV Garrel. Anpfiff: 11.30 Uhr.

JSG Friedrichsfehn/Petersfehn – JSG DHI Harpstedt 2:2 (2:0). Die Gäste wurden in Petersfehn kalt erwischt, denn bereits in der 3. Minute lagen sie durch einen Treffer von Devin Voskamp mit 0:1 zurück. Nur zwei Minuten später unterlief Matthes Brand ein Eigentor und die Harpstedter liefen fortan einem 0:2 hinterher. Das gelang ihnen gut: In der 44. Minute markierte Ole Volkmer das Anschlusstor und in der 69. Minute ging auch das 2:2 auf sein Konto.

Die Harpstedter sind auch nach der Punkteteilung beim Fünften der Tabelle auf der zehnten Position zu finden. Die nächste Aufgabe der JSG DHI hat es in sich: Am 14. Oktober, 16 Uhr, erwartet die Mannschaft mit dem TSV Abbehausen den verlustpunktfreien Spitzenreiter der Bezirksliga.