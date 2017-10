dk-Tippspiel 2017/18 Trio liegt in Gesamtwertung vorn  

Delmenhorst. Die siebte Runde des dk-Tippspiels 2017/18 ist ausgewertet: In der Gesamtwertung liegt ein Trio vorn. Waltraud Krenzel, Finja Smarzly und Michael Fleischer haben bisher je 31 Punkte gesammelt.

Die Fußballer aus dem Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst machen es den Teilnehmern am dk-Tippspiel 2017/2018 derzeit nicht leicht. Immer wieder gibt es Überraschungen. In der siebten Runde waren daher sieben Punkte der Höchstwert. Den erreichte Horst-Dieter Warkus. Damit wurde er Wochensieger und gewann einen 25-Euro-Gutschein von Media Markt.

In der Gesamtwertung machte Ernst Jielg einen großen Sprung nach vorn. Mit seinen sechs Punkten kommt er auf 30 Zähler und ist mit der punktgleichen Renate Jielg nun Vierter. In der Vorwoche belegte er noch den 14. Platz. An der Spitze liegt ein Trio: Waltraud Krenzel, Finja Smarzly und Michael Fleischer haben bisher je 31 Punkte gesammelt.